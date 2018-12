Senzatetto ricoverato, i suoi cani lo attendono per ore davanti alla porta dell'ospedale

E qualcuno ha il coraggio a volte di dire "sono solo animali". Siamo a Rio do Sul, Brasile, Stato di Santa Catarina. Un senzatetto di nome Cesar è stato ricoverato in ospedale per tutta la notte. I suoi quattro cani con apprensione e pazienza lo hanno atteso per ore il loro amico sull'uscio della struttura sanitaria.

Lì, uno accanto all’altro, hanno commosso medici e infermieri. "Mai avevamo mai visto qualcosa di simile", dice ai media locali Cris Mamprim, che stava facendo il turno di notte all’Ospedale Regional Alto Vale. "I cani, pur essendo randagi sembravano tutti ben nutriti".

Lo stupore è aumentato quando è stato lo stesso Cesar a raccontare di non aver più comprato di recente cibo per se stesso pur di riuscire ad acquistare, con i pochi soldi a disposizione, il cibo ai suoi quattro amati animali: "E' una persona semplice - dice il medico - che adesso ha bisogno di aiuto per superare la fame, il freddo e il dolore".

Cesar e i suoi animali sono inseparabili, e a tarda notte gli infermieri si sono organizzati e hanno deciso di far entrare i quattro zampe in una stanza del reparto, per dar loro cibo e acqua. Poi sono andati tutti vicino al loro amico Cesar: "Una grande emozione e dimostrazione d’amore" dicono dall'ospedale.