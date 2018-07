Il bistrot di Cannavacciuolo è 'pulito': archiviate tutte le accuse

Aveva ragione lo chef Antonino Cannavacciuolo: le presunte irregolarità (qui tutti i dettagli) rilevate da Asl e carabinieri dei Nas nel suo Bistrot di Torino erano soltanto "questione di asterischi" (quelli che dovrebbero indicare i prodotti surgelati utilizzati per la preparazione dei piatti), come aveva detto scherzosamente lui dopo l'accaduto.

Il pm Rossella Salvati ha chiesto l'archiviazione sia per la moglie dello chef, Cinzia Primatesta, titolare dell'attività, sia per il direttore Giuseppe Savoia: la prima è estranea ai fatti, il secondo non è punibile per la particolare tenuità della frode in commercio di cui era accusato. Il giudice per le indagini preliminari Riccardo Ricciardi ha confermato l'archiviazione già a fine giugno 2018.

L’avvocato Pier Franco Bertolino,legale di entrambi gli indagati, aveva contestato anche la multa di 1.500 euro che era stata inflitta al ristorante in quanto gli ispettori si erano presentati in un momento di piena preparazione delle pietanze, alle 10 del mattino. Dopo i controlli, tra l'altro, gli asterischi per i prodotti surgelati sono stati messi.

Dopo il controllo dei Nas il celebre cuoco e conduttore di "Cucine da Incubo" si era affrettato a modificare i menù inserendo gli asterischi mancanti.

"Ma quale frode? Per me significa fregare i clienti. E né io, né mia moglie, né il nostro staff lo ha fatto, lo fa o lo farà mai", aveva detto lo chef all'indomani del blitz dei Nas.