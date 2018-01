Il 4 marzo si vota per eliminare il canone tv (ma non in Italia)

Il prossimo 4 marzo cittadini al voto per eliminare il canone. Non in Italia però (noi saremo impegnati in ben altre faccende), bensì in Svizzera. Come riferisce Askanews, infatti, in quella data i cittadini elvetici si recheranno alle urne per dire “sì” o “no” al canone radiotelevisivo, attualmente in vigore ma che i promotori dell’iniziativa vorrebbero abolire, perché limitativo della concorrenza sul mercato dei media.

Attualmente il canone radio-tv ammonta a 451,10 franchi svizzeri, pari a 414 euro, ma bisogna tenere conto del fatto che in Svizzera lo stipendio medio è molto più alto che da noi. Sta di fatto che il dibattito è infiammato: fino a dicembre il “sì” era in vantaggio, ma ora la tendenza sembra essersi invertita.

L’ultimo sondaggio (condotta da Tamedia) vede infatti davanti il fronte del “no” con il 59% e il “sì” fermo a 40.

L’iniziativa gode dell’appoggio soprattutto degli elettori dell’Udc (73%), il partito della destra più radicale e nazionalista, mentre è osteggiata dal governo e dal resto dei partiti.