La Svizzera vota 'no' all'abolizione del canone tv

Il canone tv, tanto contestato in Italia, sembra essere molto più apprezzato in Svizzera. Il 'no' all'abolizione delle tariffe radiotelevisive va verso la vittoria. Secondo le prime proiezioni pubblicate sul sito dell'Istituto demoscopico Gfs.bern, il 'no' all'abolizione del canone ha raccolto il 71% delle preferenze. I risultati definitivi verranno pubblicati nelle prossime ore, ma la sconfitta della proposta sponsorizzata dalla destra svizzera sembra ormai inevitabile.

Il referendum era stato lanciato dalle sezioni giovanili dell'Unione democratica di centro (Udc, destra conservatrice) e del Partito liberale radicale (Plr, destra), il testo in votazione chiedeva che la Confederazione non riscuota più il canone obbligatorio destinato a finanziare le attività della Società svizzera di radiotelevisione (Ssr) e delle radio locali e tv regionali che adempiono un mandato di servizio pubblico. Secondo i fautori di questa iniziativa, non è giusto pagare una tassa per finanziare dei programmi che non si guardano o non si ascoltano.