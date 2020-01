''Scusate'' e si accascia sul palco: cantante muore durante il concerto

Lutto nel mondo della musica folk. All'età di 71 anni si è spento il cantante David Olney, molto conosciuto negli Stati Uniti, tra gli artisti più longevi e apprezzati nel panorama della musica folkloristica negli Usa.

Da quanto riferisce il New York Times, Olney è deceduto a causa di un arresto cardiaco avvenuto proprio durante un concerto in Florida.

"Ha detto 'scusate' e ha appoggiato il mento sul petto", ha raccontato Scott Miller, che si stava esibendo con Olney nel 30A Songwriters Festival di Santa Rosa Beach, in Florida. Olney in carriera ha realizzato oltre 20 album da solista. Lo stesso Scott Miller ha poi dedicato un lungo post su Facebook per dare l'ultimo saluto a Olney.