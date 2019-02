"Faccetta nera" e altre canzoni fasciste alla pista di pattinaggio: denunciato

Inni fascisti come colonna sonora sulla pista di pattinaggio al posto delle normali canzoni. "Faccetta nera", "All'armi siam fascisti", "L'ha detto Mussolini". Queste ed altre canzoni di epoca fascista sono state diffuse dagli altoparlanti della pista di pattinaggio di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

Denuncia tutto l'Osservatorio sulle nuove destre, ma la segnalazione arriva anche da turisti e residenti, che non hanno affatto gradito e hanno poi deciso di informare dell'accaduto i carabinieri della stazione di Limone Piemonte.

Le indagini non sono state complesse: è stato denunciato in stato di libertà di un uomo di 40 anni residente a Torino per il reato di apologia del fascismo. Si tratta di un operaio e manutentore della pista di pattinaggio Cuneese, che lavora per conto di una ditta esterna al Comune di Limone Piemonte.