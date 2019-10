Barcellona, esplode la rabbia dei catalani dopo la condanna degli indipendentisti

La Corte Suprema spagnola ha condannato a 13 anni di prigione l'ex vice presidente della Generalitat catalana Oriol Junqueras per sedizione e malversazione nell'ambito del processo per il referendum -considerato illegale da Madrid - dell'ottobre del 2017 e la successiva dichiarazione di indipendenza della Catalogna.

In tutto sono stati condannati otto dei 12 leader catalani a processo tra cui la presidente del Parlamento catalano e i due leader delle formazioni catalane Anc e Omnium, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart.

Riattivato inoltre il mandato di arresto europeo dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, rifugiato in Belgio dopo essere stato incriminato per ribellione nel marzo del 2018. La Germania - dove l'ex presidente del governo catalano era stato arrestato - si era rifiutata di estradarlo in Spagna per rispondere al reato di ribellione, per il quale rischiava fino a 25 anni di carcere. Con Puigdemont sono sei i leader catalani rifugiati all'estero.

Puigdemont aveva definito le pene detentive un'atrocità invocando la reazione del popolo catalano.

Immediatamente dopo l'annuncio a Barcellona sono iniziate manifestazioni e mobilitazioni di protesta. Gli studenti universitari hanno interrotto le elezioni e dai diversi atenei della città sono partiti cortei diretti a Plaza Cataluna. Sono in corso altre mobilitazioni e manifestazioni spontanee. Anche all'aeroporto internazionale del Prat, dove l'organizzazione Tsunami Democràtic ha convocato i manifestanti per bloccare al Terminal 1 per "mostrare all'Europa ed al mondo il nostro rifiuto delle sentenze".

On 20 September 2017, Cuixart and Sánchez peacefully dealed between mass and police. Now they are both jailed and condemned.



You broke the dialogue, now try to control the masses. #Tsunamidemocratic #SpainIsAFascistState #ThisIsTheRealSpain pic.twitter.com/fwWzMHlVKX — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) October 14, 2019

La polizia aveva ordinato il blocco dei treni e della metro diretti all'aeroporto ma centinaia di giovani hanno cominciato ad avviarsi a piedi verso l'aeroporto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Solidarietà è stata espressa anche dal club calcistico catalano del Barcellona.