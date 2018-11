Il capo dal cuore d'oro: regala 20 milioni ai dipendenti 

Per i dipendenti della compagnia Bayada Home Health Care, che negli Stati Uniti si occupa di assistenza sanitaria a domicilio, quello di quest'anno sarà un Thanksgiving Day impossibile da dimenticare. Il motivo? Il fondatore Mark Baiada ha deciso di mettere in atto un gesto a dir poco nobile: ha staccato un assegno da 20 milioni di dollari da regalare ai suoi lavoratori. Come riporta UsaToday, la sua decisione è stata comunicata durante il pranzo con gli impiegati, che dopo la splendida notizia non sono riusciti a trattenere la gioia, tra sorrisi e abbracci collettivi.

Considerando che la Bayada Home Health Care ha circa 26mila dipendenti, il regalo per il Ringraziamento sarà piuttosto cospicuo per alcuni lavoratori, che riceveranno decine di migliaia di dollari, mentre per le nuove 'leve' l'assegno sarà di qualche centinaio di dollari. Al di là delle differenze, dovute all'anzianità, Baiada è riuscito in questo modo a riallacciare i rapporti con i suoi dipendenti, dopo essere stato pesantemente criticato (e indagato) per non aver pagato gli straordinari ad alcuni di loro. Con questo dono del Ringraziamento, probabilmente, le incomprensioni del passato andranno a finire nel dimenticatoio.