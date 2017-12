Rassegna / Germania

Un’area di sicurezza per le donne durante la festa di Capodanno

Polemiche a Berlino per la decisione di creare una zona per sole donne pattugliata da agenti in borghese per scongiurare le molestie che sconvolsero Colonia. Ma anche per lo stesso capo della polizia è una decisione sbagliata