Carabiniere ucciso, il commento di un'insegnante su Fb: "Uno in meno". Poi le scuse

Polemiche a non finire per un post apparso nelle scorse ore sulla nota pagina Facebook "Sei di Novara senza se e senza ma".

Sulla pagina era stata pubblicata una foto del carbiniere ucciso a Roma in servizio, Mario Cerciello Rega: tra i molti commenti alla foto ne è apparso uno che ha suscitato l'indignazione degli utenti web e non solo. "Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza" ha scritto un'insegnate novarese.

Nel giro di pochi minuti il commento ha scatenato l'ira degli altri utenti ed è poi stato rimosso, ma le polemiche non si sono fermate. Il mondo politico novarese ha subito stigmatizzato il gesto, ripostando il commento più volte. Tra chi ha insultato l'insegnante pesantemente (sono arrivati addirittura auguri di morte) e chi invece ha proposto di segnalare la questione alla scuola in cui lavora e al Provveditore, il caso si è montato fino ad arrivare a livello nazionale.

Secondo TgCom24 l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha avviato un procedimento disciplinare contro la prof.

Le scuse dell'insegnante: "Ho commesso un errore"

"Ho commesso un errore gravissimo - ha dichiarato l'insegnante all'ANSA -, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto. Ho scritto una cavolata, non c'è nulla dire. Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell'ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltrattata o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi e ho scritto quell'enorme sciocchezza, senza nemmeno pensare alla vedova e a chi voleva bene al vice brigadiere, una sciocchezza che ho provato a correggere immediatamente con un altro post, ma ormai...".

"Voglio chiedere scusa a tutti - conclude la dichiarazione l'insegnante - In particolare a chi era vicino al militare e ora è straziato dal dolore e chiedo scusa all'Arma dei carabinieri e all'Italia intera. Sono stata una stupida".