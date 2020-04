I carabinieri interrompono la via Crucis (e multano anche il sindaco)

Sfilza di verbali a Supersano, comune salentino di poco più di 4mila abitanti, dove i carabinieri hanno interrotto una via Crucis organizzata per il venerdì santo. I militari hanno identificato coloro che erano presenti al loro arrivo, tredici persone in tutto, fra i quali anche il sindaco del comune e ovviamente il sacerdote. E sono fioccate le contravvenzioni per non aver rispettato le disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19. Così hanno ritenuto di procedere i militari, attuando ciò che le norme consentono in questo particolare momento storico.

La messa era stata celebrata con tanto di diretta Facebook non solo sulla pagina della parrocchia di San Michele Arcangelo, ma anche su quella ufficiale del Comune di Supersano. E i video sono ancora visibili online.