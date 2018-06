Una carezza prima dell'addio: l'ultimo saluto di un bimbo alla sorellina in punto di morte

Matt Sooter, un papà residente a Rodgers, in Arkansas (Stati Uniti), ha immortalato un momento struggente, una scena che ha commosso gli utenti social di tutto il mondo dopo essere stata condivisa: la foto del figlio Jackson che accarezza dolcemente la piccola Adalynn "Addy" Joy Sooter, la sorellina di 4 anni che di lì a poco sarebbe morta a causa di un tumore incurabile.

Come racconta Cbs News, il calvario della bimba era iniziato nel 2016 quando le venne diagnosticato il Diffuse-Intrinsic-Pontene-Glioma (DIPG), una forma molto aggressiva di tumore al cervello, che mese dopo mese se l'è portata via senza darle alcuna possibilità di sopravvivenza. A rendere nota questa storia è stata però la foto posta su Facebook da papà Matt, che ha immortalato il momento in cui, capendo che ormai non vi erano più speranze, il figlio maggiore si è avvicinato alla sorellina, accarezzandola a lungo per salutarla. Un modo dolce per dire addio, un gesto ricco d'amore, come quello tra fratello e sorella.