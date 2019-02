Banca Carige, annunciati 1050 esuberi: e chiudono anche 100 sportelli

Carige prevede a piano 1.050 esuberi e la chiusura di 100 sportelli tradizionali. È quanto si legge in una nota. La Banca Carige ha chiuso il 2018 con una perdita netta di 272,8 milioni di euro, che sconta oneri straordinari.In una nota, l’istituto ligure spiega che il risultato è condizionato fra l’altro dal costo del credito di 205 punti base per verifica al portafoglio impieghi e dalla cessione di posizioni deteriorate che hanno determinato la contabilizzazione di 321,4 milioni tra rettifiche di valore e perdite verso la clientela. Il margine operativo lordo, al contrario, risulta positivo e in aumento a 30,9 milioni sul precedente esercizio, grazie a un taglio dei costi del 9,9%.

"Convocare con la massima urgenza i vertici di Banca Carige e il Governo in Commissione Finanze per riferire sul piano annunciato oggi dall`Istituto che prevede 1.050 esuberi e la chiusura di 100 sportelli tradizionali". Lo chiede Claudio Mancini, deputato del Partito democratico e segretario della Commissione Finanze alla Camera.

Modiano: "Carige è degna di sopravvivere"

"Siamo degni di sopravvivere, non c'è un circolo vizioso inaccettabile. Non è un'azienda che non può riprendersi, ci sono le condizioni per farlo e Carige già oggi sta in piedi". Lo ha detto il commissario di Banca Carige, Pietro Modiano, durante la presentazione del piano strategico 2019-2023 dell'istituto di credito ligure.

Carige, aumento di capitale da 630 milioni

Banca Carige lancerà un nuovo aumento di capitale da 630 milioni di euro. Lo prevede il piano strategico 2019-2023. "L'importo complessivo dell'aumento di capitale -si legge in una nota della banca- comprende gli originari 400 milioni, 120 milioni per l'ulteriore derisking, 65 milioni per ulteriori investimenti nella rivoluzione lean/digitale e 45 milioni per compensare gli effetti negativi dell'assemblea dello scorso 22 dicembre".

Risale a gennaio il decreto legge contenente le misure urgenti per la Carige. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri prevede due possibili interventi di cui Banca Carige può avvalersi, "come misure di ultima istanza".