Cartello con offese ai disabili dopo un esposto, ristorante nella bufera

Polemica a Livorno. In risposta a un esposto presentato in merito all'installazione di una pedana esterna, un ristorante del quartiere della Venezia ha esposto (e poi rimosso) un cartello shock. Questo il testo:

"Secondo alcuni MO.....IDI autoctoni (che hanno pensato bene di fare un esposto), noi della [nome locale] avremmo fatto costruire una pedana di tale fatta, senza avere preventivamente regolare permesso rilasciato dal Comune di Livorno (e sicuramente non gratuito). Ora, il rammarico che noi abbiamo è questo: purtroppo circa 50-60 anni fa, la scienza medica non aveva ancora inventato il Tri test e l'amniocentesi, altrimenti avremmo volentieri consigliato ai genitori di cui sopra di farla bene e magari ripetere l'esame, e poi visti i miserevoli risultati non farne proprio di nulla!!!"

Il cartello, stampato su un cartoncino blu e affisso proprio sulla pedana della discordia, ha suscitato subito indignazione, fino alla ferma presa di posizione del Comune, che è intervenuto con una nota per condannare l'iniziativa del locale. "L'amministrazione comunale tutta - si legge - si unisce allo sconcerto a cui hanno dato voce, in queste ore, tante persone colpite dal vergognoso messaggio che è apparso fuori da un locale della Venezia".

"È inaccettabile - prosegue la nota - che la condizione di disabilità sia evocata da qualcuno come un'offesa. Vogliamo condannare senza appello comportamenti come questi, che ci confermano la necessità di portare avanti un impegno forte e deciso per superare stereotipi e pregiudizi insopportabili"