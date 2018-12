La cartolina arriva dopo 40 anni: era stata spedita a 16 km di distanza

Una storia piuttosto singolare, per non dire incredibile, arriva dalla Ciociaria. Una lettera ci ha impiegato ben 40 anni per arrivare a destinazione. E dire che era stata spedita da un piccolo paese a soli 16 chilometri di distanza. È stata la sorella del destinatario, la signora Matilde, a raccontare tutto a FrosinoneToday. La donna in questi giorni ha infatti ricevuto una cartolina che era indirizzata al fratello Vincenzo, morto qualche tempo fa.

I timbri e le date

Sulla cartolina scritta dal parroco della chiesa di San Pietro Don Mario Conti di Serrone c’è la data di partenza del 14/7/1978. Cartolina che è stata imbucata a Fiuggi il 21/7/1978 come confermano i timbri postali indelebili. La cartolina rappresenta l’immagine della Madonna di Collevalenza in Umbria, dove l’arciprete Don Mario era andato e con questa aveva pensato di ringraziare il mastro Totò, al secolo Vincenzo Ieranò, per il lavoro che aveva svolto sul Monte Scalambra in favore del Santuario della Madonna della Pace. Il prete l’aveva imbucata a Fiuggi pensando che dopo qualche giorno sarebbe arrivata nel vicino comune di Serrone.

Dov’era rimasta

La cartolina, invece, non si sa bene per quale strano scherzo della vita è stata recapitata, solamente nei giorni scorsi a Serrone, alla sorella Matilde. Dove si era fermata tutto questo tempo? Adesso questa storica cartolina è in mostra nel locale centro anziani e lo sarà fino al 6 gennaio prossimo.