La casa natale di Hitler diventerà una stazione di polizia per evitare i pellegrinaggi neonazisti

La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, diventerà un commissariato di polizia. L'annuncio è stato dato dal ministero degli Interni austriaco. Nel 2016 l'edificio è stato espropriato ed è diventato di proprietà dello Stato austriaco, che vuole impedire che la casa in cui Hitler nacque il 20 aprile 1889 diventi meta di pellegrinaggio da parte di simpatizzanti neonazisti. "L'uso futuro della casa da parte della polizia dovrebbe essere un chiaro segnale che questo edificio non diventerà mai un luogo in cui commemorare il nazismo", ha detto in una nota il ministro degli Interni austriaco Wolfgang Peschorn.

Lo stabile sarà completamente ristrutturato, ha fatto sapere il ministero e presto verrà lanciato un concorso a livello europeo per trovare il miglior progetto, giudicato da una giuria di esperti e da un rappresentante della città.

La battaglia legale per la casa natale di Hitler a Braunau am Inn

L'edificio è stato per anni al centro di aspre dispute legali con la famiglia di Gerlinde Pommer, che era ne stata proprietaria per quasi un secolo. Il tribunale ha stabilito un risarcimento di circa 810.000 euro, meno di quanto avesse chiesto ma più di quanto le fu offerto inizialmente. Lo Stato austriaco ha pagato per anni un affitto per lo stabile, usandolo come centro per disabili. Nel 2011 la donna ha rifiutato di effettuare lavori di ristrutturazione giudicati essenziali per renderlo più accessibile alle sedie a rotelle, chiudendo anche alla possibilità di venderlo. Da allora l'edificio è rimasto vuoto. Nel 2014 è inoltre fallito anche il piano per trasformare l’edificio in un centro per rifugiati e nel 2016 il governo austriaco ha preso possesso della casa con un ordine di acquisto obbligatorio, per un prezzo di 810.000 euro.