Una casa dopo 40 anni di attesa: lacrime e gioia per i residenti delle Vele

NAPOLI - Qualcuno la casa l'ha attesa addirittura 38 anni. Qualcuno, dopo aver firmato per l'assegnazione dei nuovi alloggi, non è riuscito a trattenere le lacrime. Sono sessanta gli alloggi consegnati ad altrettante famiglie residenti nelle Vele di Scampia. Un altro passo verso la riqualificazione del quartiere a Nord di Napoli e verso l'abbattimento dei mostri che, per anni, hanno rappresentato il centro di smistamento internazionale della droga e il teatro della faida di camorra.

Le persone sono state chiamate seguendo la graduatoria comunale, hanno potuto scegliere l'alloggio dalla planimetria 3D e hanno ritirato le chiavi. "Potranno entrare a tutti gli effetti in casa tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio" spiega l'assessore alla Casa Monica Buonanno. "Aspettavo la casa da 17 anni - ci racconta un residente - io sono cardiopatico e nelle Vele non c'è ascensore. Nonostante i miei problemi ho dovuto fare le scale sempre a piedi".

Nuove case ai residenti di Scampia, video di Massimo Romano