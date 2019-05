Infarto durante l'allenamento, Iker Casillas operato d'urgenza

Il mondo è in ansia per Iker Cassillas. Il portiere spagnolo del Porto, a lungo nel Real Madrid e colonna della nazionale spagnola, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Oporto per un problema cardiaco emerso durante un allenamento con i compagni. Stando alle prime informazioni Casillas ha avuto un infarto al miocardio.

A confermare l'indiscrezione è stata una nota della stessa società: "Iker Casillas ha subito un infarto del miocardio durante l’allenamento del mattino - scrive il Porto nel comunicato -. L’allenamento è stato prontamente interrotto per le cure del caso al portiere, che si trova in questo momento all’ospedale CUF di Oporto. Casillas ora sta bene e il problema cardiaco è stato risolto".

Il portiere è stato operato immediatamente e sarebbe cosciente e fuori pericolo. Tante le dimostrazioni di affetto di compagni ed ex compagni. Il primo a scrivere è stato Sergio Ramos.

Get well soon, @IkerCasillas. All of us at Chelsea wish you a full and speedy recovery. 💙 pic.twitter.com/I1rHtTaxxx