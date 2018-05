Caso Ruby, Fede furioso: "Condannato per aver fatto prostituire delle prostitute"

“Sono mortificato per certa giustizia. Rispetto la giustizia ma quando mi vedo condannato in questo modo mi viene da pensare che o c’è il fatto che quando si colpisce Berlusconi bisogna colpire anche me, altrimenti non è divertente, oppure che il tribunale che mi ha condannato a Milano non ha voluto dispiacere i colleghi”. Lo ha dichiarato Emilio Fede a Radio Cusano Campus commentando la condanna a 4 anni e 7 mesi nel processo d'appello sul caso Ruby.

Secondo Fede, le donne che lo accusano “hanno notoriamente un ottimo rapporto con il sesso. Io comunque non ho fatto nulla. Vorrei andare in prigione, ma a 87 anni non posso”. Quindi ha rincarato la dose: “Bisogna rispettare la giustizia ma anche averne timore. Darmi 4 anni e 7 mesi perché avrei convinto delle prostitute a prostituirsi è una cosa assurda. Io ad Arcore non ho mai portato nessuno. E poi si prostituivano? Accettavano di fare sesso? Parliamo di persone, con tutto il rispetto per la prostituzione, che è importante, che con il sesso avevano una certa dimestichezza”.