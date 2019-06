Bimbo di dieci anni sparisce nel nulla durante la festa patronale

E' sparito nel nulla per un paio di ore. Poi lo hanno ritrovato spaventato e confuso tra le strade del centro. E' mistero sull'improvvisa sparizione di un bimbo di dieci anni avvenuta nella tarda serata di ieri a Cassino durante i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova.

Cassino, bimbo scompare durante la festa patronale

A dare l'allarme sono stati gli amici che erano in sua compagnia. Le ricerche sono scattate in pochi minuti e polizia e carabinieri hanno passato al setaccio l'intero centro e le zone più periferiche. Poco dopo le 22 i carabinieri hanno visto il bambino camminare spaesato per via D'Annunzio. Il piccolo è stato subito accompagnato in Commissariato dove ad attenderlo c'erano i disperati genitori. Secondo le prime indiscrezioni - riferisce FrosinoneToday - parrebbe che il bambino sia stato prelevato con la forza da due persone per una sorta di punizione.

Un rapimento mancato perché, sempre secondo le indiscrezioni, il bambino sarebbe riuscito a fuggire. Una versione questa ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori del vice questore Raffaele Mascia, dirigente del commissariato di Cassino.

Bimbo scomparso a Cassino, il video