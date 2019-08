Catturato a Raqqa "il boia dell'Isis": è accusato di aver ucciso oltre 100 persone

E' stato individuato e arrestato. Le forze curde siriane hanno catturato a Raqqa, ex capitale dello Stato Islamico (Isis) nel Nord della Siria un jihadista belga noto come "il boia dell'Isis a Raqqa". Ne dà notizia oggi il quotidiano De Morgen secondo il quale il foreign fighter arrestato, è un cittadino belga che si chiama Anouar Haddouchi noto anche come Abou Souleymen al Belgiki.

Secondo il giornale Haddouchi, un 35enne, "è detenuto attualmente in un carcere gestito dalle forze democratiche siriane nel Nord siriano dopo essere stato catturato assieme a sua moglie da forze curde". Il terrorista "è accusato di avere ucciso oltre 100 persone" a Raqqa quando la città era controllata dagli uomini del Califfato.

Raqqa è stata il quartier generale e la capitale del sedicente Stato Islamico dal gennaio 2014 all'ottobre 2017. Il 17 ottobre 2017, dopo oltre 4 mesi di feroci combattimenti, la città viene completamente liberata dalle forze democratiche siriane, appoggiate logisticamente e militarmente dagli Stati Uniti.

La Procura federale belga, secondo De Morgen, ritiene che Haddouchi sia anche coinvolto nel finanziamento degli attacchi terroristici a Bruxelles e Parigi.