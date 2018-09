Presentatrice del meteo insultata: "Sei troppo nera". Lei non ci sta: "Questo è il mio Paese"

Lei stessa attraverso un video (in lacrime) su Facebook ha raccontato come sono andate le cose. "E' troppo nera", si è sentita dire la presentatrice belga e volto tv Cécile Djunga, che si occupa delle previsioni meteo della rete Rtbf. E' stata destinataria recentemente di moltissimi messaggi che le intimavano di "ritornare al suo Paese". "Ma il mio Paese è questo", ha affermato con orgoglio la Djunga.

"Non si fermano - spiega la conduttrice nel video - faccio questo lavoro da un anno e non ne posso più di ricevere tonnellate di insulti razzisti. Fa male perché sono un essere umano". Cecile vuole "far aprire gli occhi a chi è convinto che in Belgio il razzismo non esista". Nel corso del breve filmato, la conduttrice afferma:"Sono belga a adesso devono smetterla di dirmi di tornare nel mio paese. Perché questo è il mio paese".

La sua emittente ha preso nettamente le sue parti: "Non è di certo lei ad essere fuori posto. Per questo fiume di fango non c'è posto in Belgio, perché il razzismo è un crimine perseguibile per legge". Poco ma sicuro.