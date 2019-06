Perde il cellulare con i ricordi del figlio morto: le restituiscono solo la scheda

"Aiutatemi a ritrovare il cellulare con le foto e la voce di mio figlio che non c'è più". E' l'appello di Tiziana Morra, mamma di Alessandro Farina, ragazzino di tredici anni morto in circostanze tragiche il 27 dicembre del 2017 a Pellezzano, in provincia di Salerno. Si tratta di un Samsung A5 di colore nero: dietro la cover trasparente c'è una sua immagine. Il cellulare stato smarrito il 2 giugno scorso in località Croce, sulla strada provinciale che collega Pellezzano a Cava de' Tirreni. "Non è per una mera questione di valore economico - spiega la signora, disperata - ma ci sono le foto di mio figlio che non c'è più".

Perde il cellulare con i ricordi del figlio morto: l'appello della mamma di Alessandro Farina

Purtroppo quel telefono non è stato ancora ritrovato e, con esso, mamma Tiziana ha perso molti suoi ricordi. "Oggi è l'8° giorno che non ho più il cellulare, quel cellulare dove c'erano i nostri ricordi, i nostri messaggi, il mondo intero ha condiviso questo dolore dandomi consigli su come recuperare i dati... trasmettendomi affetto. Ma purtroppo c'è ancora gente senza cuore, senza rispetto per il dolore degli altri", scrive la donna su Facebook.

Questo lo sfogo della mamma di Alessandro Farina: "Il telefono non è stato trovato, né ci sono residui di cellulare rotto a terra, però ho ricevuto la Microsd, una scheda piccola nera è stata trovata e il resto no. Non ci posso credere. Purtroppo i messaggi vocali stavano su quel cellulare e il resto delle foto stavano lì ma per questa persona il valore di quel cellulare era più grande del mio dolore... Nonostante le avrei fatto un regalo in denaro, oppure comprato il cellulare, ha preferito farmi del male. Penso che la cattiveria umana non abbia limite".