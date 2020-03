Rimpatriata tra amici tornati dalle zone rosse, una giovane si sente male: quarantena

Le condizioni della ragazza sarebbero già molto migliorate, nessuna emergenza. "Solo" quarantena. Certo non è stata una grande idea fare una rimpatriata di gruppo, sabato scorso, tra amici rientrati dall'università con voli daTorino, Milano, e alcune altre zone rosse (ormai tutta l'Italia è zona protetta). Poco senso civico, quantomeno.

Una bella cena in campagna in un paese in provincia di Sassari. Quando il giorno seguente una giovane si è sentita male, tosse e mal di gola, ha chiamato il dottore ed è partito l'allarme. I carabinieri hanno identificato tutti i partecipanti alla cena, una quarantina di persone all'incirca. Tutti sono stati messi in quarantena.