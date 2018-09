Record di ultra-centenari in Giappone: sono quasi 70mila

Il Giappone si conferma uno dei Paesi del mondo dove gli uomini, ma soprattutto le donne, vivono di più. Come racconta il quotidiano britannico The Guardian. Il numero di giapponesi di età pari o superiore a 100 anni è salito a un livello record di quasi 70mila nell'ultimo anno. La popolazione centenaria del Giappone era di 69.785 unità a settembre, con le donne che rappresentano l'88% del totale, secondo le stime del ministero del Welfare riportate da Kyodo News.

Trend in continua crescita

Il numero è aumentato di oltre 2mila rispetto all'anno scorso e segna il 48esimo aumento annuale consecutivo. Il Giappone aveva appena 153 centenari quando iniziarono le registrazioni nel 1963, e solo nel 1998 il numero era di appena 10mila. Ha superato i 30mila nel 2007, arrivando a quasi 68mila l'anno scorso. E il trend non sembra destinato a fermarsi. Secondo le previsioni dell'Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale, il numero di centenari supererà le 100mila unità nel 2023 e raggiungerà i 170mila cinque anni dopo. Come rivela uno studio pubblicato nel British Medical Journal il mese scorso sono le donne ad avere l'aspettativa di vita più lunga, a 87,2 anni, mentre gli uomini si classificano appena sotto la Svizzera e l'Australia a 81.01 anni.

Le sfide sociali

Questo primato è sicuramente un motivo di soddisfazione per il Paese ma anche fonte di preoccupazione per le sfide sociali ed economiche poste dalla società in rapido invecchiamento. Nel 2009 il governo ha già deciso a ridurre il diametro del regalo per i cento anni che fa ad ogni cittadino, un sakazuki, la tradizionale tazza da sake, e due anni dopo la tazza in argento sterling è stata sostituita da una versione argentata più economica per diminuire la pressione sulle casse dello Stato.