L'amico perde la fede nuziale, la cercano con il metal detector e trovano un tesoro

Cercavano una fede nuziale, invece hanno trovato un tesoro del 1500 dal valore di circa 100mila sterline. L'assurda storia arriva dall'Irlanda del Nord dove lo scorso 29 ottobre, il 44enne Paul Raynard e il suo amico Michael Gwynne, di 52 anni, si sono imbattuti praticamente per caso in 84 monete antiche.

Come riporta il quotidiano The Indipendent, i due amici hanno trovato il tesoro vicino a Ballycastle: quando il metal detector ha iniziato a suonare pensavano di aver trovato la fede nuziale, invece c'erano delle rare monete risalenti ai periodi in cui regnavano Enrico VIII ed Edoardo VI, tutte di altissimo valore.

L'emozione, come hanno raccontato i due ai media britannici, è stata incredibile: ''E' il momento che abbiamo sempre sognato - ha urlato Paul – come controllare i numeri della lotteria e scoprire di aver fatto jackpot''. Adesso le monete sono state inviate al Museo Ulster per essere identificate e valutate da un team di esperti. Ci vorranno alcuni mesi per sapere il reale valore, ma gli esperti hanno anticipato a Paul che l'ammontare potrebbe superare le 100mila sterline.