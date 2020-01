Australia, la piccola Charlotte con l'elmetto del papà pompiere morto durante i roghi

Stanno facendo il giro del mondo le foto della piccola Charlotte, 20 mesi, vestita di bianco e con in testa l'elmetto del padre Andrew O'Dwyer, vigile del fuoco australiano morto in servizio mentre cercava di spengere uno incendio a Sidney lo scorso 19 dicembre, in piedi di fronte alla sua bara. A lei il comandante dei vigili del fuoco australiani Shane Fitzsimmons ha dato una medaglia, in onore del padre, così come pochi giorni fa aveva già premiato un altro bambino rimasto orfano, Harvey Keaton, così piccolo da avere ancora il ciuccio.

Trentasei anni, da più di tre lustri veterano del New South Wales (NSW) Rural Fire Service, O'Dwyer è morto proprio insieme a Geoffrey Keaton, il padre di Harvey: un albero ha colpito il camion su cui si trovavano. Come per Keaton, anche il feretro di Andrew O'Dwyer è stato accompagnato da una scorta d'onore e un gruppo di uomini ha interpretato una haka per lui.

"Piccola Charlotte, devi sapere che tuo madre era un uomo speciale, un altruista ed è morto perché era un eroe", ha detto Fitzsimmons. Il NSW Rural Fire Service ha chiesto anziché di portare fiori di fare una donazione sul conto bancario creato per le famiglie dei due vigili del fuoco uccisi.

Australia, i vigili del fuoco morti in servizio "non saranno dimenticati"

Negli ultimi giorni anche un terzo vigile del fuoco ha perso la vita in servizio: si tratta del giovane Samuel McPaul, che presto sarebbe diventato papà. "Li ringraziamo e dovremmo tutti essere profondamente orgogliosi di quello che questi tre coraggiosi giovani hanno fatto per la loro comunità e per la loro nazione. Non saranno dimenticati", ha detto il ministro delle risorse idriche David Littleproud, commentando la morte dei tre vigili del fuoco.