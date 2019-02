La scelta di Matteo, chef stellato: "Mollo per fare il papà e aiutare la mia compagna"

A trent'anni, Matteo Metullio è uno degli chef giovani più quotati, con ben due stelle Michelein. Da un anno è diventato anche papà di Niccolò e ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per poter stare più tempo con lui, garantirgli una vita più regolare e condividere i problemi con la compagna Elena.

"Per i primi sette mesi della sua vita, le difficoltà le ha gestite Elena, la mia compagna, da sola, quindi mi sentivo in difetto nei suoi confronti. È molto semplice, mi stupisce che abbia fatto notizia", dice Metullio in un'intervista all'Huffington Post, ribadendo: "Non mi pento della mia decisione".

Partito a 14 anni da casa per andare a frequentare una scuola alberghiera, Matteo ha avuto poi esperienze in ristoranti di buon livello, lavorando come allievo di Oscar Tibolla, poi di Norbert Niederkofler (3 stelle Michelin). Infine l'arrivo a La Siriola, il ristorante stellato per cui lavora. La nascita di Nicolò ha cambiato un po' le cose.

"È super vivace, ha sempre il sorriso stampato. Ci fa dannare la notte, ma è una gioia. Ho sentito che qualcosa scricchiolava, mi mancava. E ho preso questa decisione"