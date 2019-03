Nonna Peppa compie 116 anni, è festa grande: la sua longevità ha un "segreto semplice"

Che festa a Poggio Imperiale (Foggia) per Maria Giuseppa Robucci, per tutti nonna Peppa: compie ben 116 anni. E' nata il 20 marzo 1903 e ha un doppio primato a dir poco invidiabile: è la persona più anziana d’Italia e d’Europa, e la seconda più anziana del mondo. In base ai dati disponibili, è la terza persona più longeva di sempre nata in Italia (la quinta in Europa), dopo Emma Morano e Giuseppina Projetto.

Ieri ha festeggiato l'onomastico (san Giuseppe) a casa della figlia Filomena Nargiso ad Apricena, dove è intervenuto anche l'assessore alle politiche sociali del Comune. L'evento è stato allietato da una serenata a lei dedicata. Oggi festeggerà nella sua città natale, con i familiari e gli amici e le Autorità cittadine. Maria Giuseppa Robucci è stata sempre molto religiosa, ha conosciuto Padre Pio al quale è molto devota. Due giorni di festeggiamenti quindi, ma Nonna Peppa ne meriterebbe molti di più.

Nonna Peppa nel corso della sua lunga vita si è anche occupata delle gestione del bar del paese assieme al marito Nicola Nargiso, morto nel 1982. Ha avuto 5 figli, tre maschi e due femmine, tra cui suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo, che si è trasferita presso la casa di riposo di San Severo per accudire la madre, 9 nipoti e 16 pronipoti.

In passato è stata gradita ospite della trasmissione su Rai Uno La Vita in Diretta. La sua tempra è ammirevole: in età molto avanzata ha avuto due ospedalizzazioni importanti, una nel 2014 quando a 111 anni è stata operata al femore dopo una brutta caduta e l'altra nel 2017 con un'operazione al seno. Dal 2012 Maria Giuseppa Robucci è anche "sindaco onorario" del Comune di Poggio Imperiale. A chi le chiede quale sua il segreto della sua longevità, risponde con la semplicità che ha contraddistinto tutta la sua lunga vita: