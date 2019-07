Ciclismo, paura per Lorenzo Gobbo: infilzato da un pezzo di legno lungo mezzo metro

Ai campionati europei under 23 e juniores su pista che sì stanno svolgendo in Belgio, il giovane corridore Lorenzo Gobbo, 16 anni, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente.

Un listello di legno di mezzo metro della pista dell'Eddy Merckx Cycling Centre di Gand si è rotto e gli ha perforato schiena e addome. L'atleta tesserato per il GB Junior Team è rimasto cosciente tutto il tempo.

Incidente Lorenzo Gobbo a Gand: infilzato da pezzo di legno

Subito soccorso e ricoverato d'urgenza in ospedale, il Jan Palfijn di Gand, per un delicato intervento, l'emorragia è stata contenuta: il pezzo di legno gli aveva perforato il polmone sinistro.

Oltre al polmone ha riportato una grave ferita alla coscia- È stato ricoverato in terapia intensiva e gli hanno applicato circa 200 punti di sutura. Dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni.