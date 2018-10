Ciclista ucciso per sbaglio da un cacciatore, la madre: "Sono contenta, era un mostro"

Potrà sembrare assurdo ma la mamma di Marc Sutton, il ciclista gallese ucciso da un cacciatore sulle Alpi francesi, ha accolto con soddisfazione la notizia della morte del figlio, sostenendo che questi era responsabile dello stupro di una ragazzina. Il tabloid britannico The Sun riferisce delle accuse mosse da Katrina Toghill e dalla presunta vittima, mentre il rivale Daily Mail pubblica la smentita del padre e della compagna del defunto Marc Sutton. Il presunto crimine non è mai stato denunciato alla polizia, scrive The Sun, che afferma che Sutton era stato in carcere sei mesi in Gran Bretagna per aver aggredito un’altra donna.

Katrina Toghill avrebbe scritto su Facebook che sperava che il figlio “marcisse all’inferno” per ciò che aveva fatto. “Per chi legge queste cose inorridito, non sono un perfido troll. Sono la donna che gli ha dato al vita. Quell’uomo era un mostro” si legge nel post citato dai media britannici. Il 34enne britannico, che da quattro anni viveva nelle Alpi francesi, è stato ferito a morte durante una gita in bicicletta su un sentiero frequentato ma difficile da raggiungere sabato.

Il procuratore locale Philippe Toccanier ha detto ai giornalisti che Sutton indossava abiti dai colori brillanti quando è stato colpito dal cacciatore 22enne. “L’area era aperta e la visibilità perfetta” ha aggiunto. Sutton è stata colpito al petto ed è morto per la ferita. La compagna di Sutton, Jo Watts, che gestiva con lui un ristorante vegetariano, Wild Beets Kitchen, nella località sciistica di Les Gets, ha detto al Daily Mail di essere “devastata” dalla morte. “Ora, oltre a tutto il resto, sono devastata dal fatto che c’è chi ha deciso di avanzare queste accuse quando Marc non è più qui per difendersi” ha detto. Il padre del ciclista ha detto di aver denunciato alla polizia l’ex moglie e la presunta vittima per aver inventato la storia.