Come mai il cielo su New York è diventato improvvisamente di un blu "spettacolare"

Il cielo di New York improvvisamente blu, un blu cobalto mai visto, ha fatto pensare di tutto agli abitanti della Grande Mela. Curiosità a livelli record sui social, e anche un po' di comprensibile preoccupazione. Nessuno aveva mai visto nulla del genere.

In tanti hanno scherzato ipotizzando extraterrestri in arrivo, poi la spiegazione è arrivata, molto più prosaica: alla base dell'inusuale colore del cielo newyorkese c'è una piccola esplosione in una centrale elettrica nei Queens.

"Le luci che avete visto sulla città sembrano essere conseguenza dell'esplosione di un trasformatore nell'impianto di Con Ed, nei Queens. L'incednio è sotto controllo, non ci sono notizie di feriti, non ci sono fiamme", ha reso noto il servizio dei Vigili del fuoco metropolitano.

