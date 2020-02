"Andate via, avete il coronavirus": choc a Roma, adolescenti minacciano un gruppo di cinesi

"Avete il coronavirus, andate via dall'Italia". Questa la frase pronunciata da tre ragazzi italiani che ieri alle 15 circa hanno aggredito e minacciato un gruppo di cittadini cinesi in Piazza dei Consoli, nel quartiere Don Bosco di Roma. Nella comitiva c'era anche una ragazza in avanzato stato di gravidanza, poi trasportata in ospedale per accertamenti. La notizia, segnalata da diversi cittadini alla redazione di RomaToday, ha trovato la conferma della Questura di Roma.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Tuscolano, 5 trentenni cinesi, quattro ragazzi a una donna incinta, stavano attraversando il giardino della piazza, quando hanno incrociato i tre ragazzi italiani. Immediate le minacce all'indirizzo dei cinesi: "Andatevene via dall'Italia, avete il Coronavirus", ed ancora "Siete infetti, ve ne dovete andare al Paese vostro", le frasi gridate dal branco nei confronti della comitiva di cittadini orientali e riferite dai testimoni alle forze dell'ordine

A quel punto un 15ennne avrebbe raccolto da terra una bottiglia e dopo averla infranta, impugnandone il collo, ha iniziato a minacciare il gruppo di stranieri. Le urla del gruppo di ragazzi hanno per fortuna richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato la polizia.

I cinesi aggrediti hanno deciso di non sporgere denuncia

Gli agenti, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare il 15enne mettendo fine alle minacce. I suoi due 'complici' invece si erano già allontanati. Nessuno è rimasto ferito. La giovane incita è stata accompagnata al Policlinico Casilino in stato di agitazione. Al termine delle analisi, non sono stati riscontrati danni o conseguenze per lei e per il feto, ed è stata dimessa con 3 giorni di prognosi.

Negli uffici di polizia sono stati ascoltati anche i cinque ragazzi cinesi che hanno deciso di non sporgere denuncia nei confronti del 15enne, ora riaffidato ai genitori.

Raggi: "Vergognosa aggressione frutto di ignoranza e razzismo"

"Coronavirus, a Roma un gruppo di ragazzi cinesi e' stato aggredito. È vergognoso. Ferma condanna di quanto accaduto: episodi come questo sono frutto di ignoranza e razzismo. Roma e' vicina alle vittime di quest'aggressione". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.