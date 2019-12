Vede un cinghiale in strada e fa l'unica cosa "da non fare mai": l'animale lo attacca

Attimi concitati a Bruino, in provincia di Torino: un cinghiale è stato avvistato in paese da alcuni cittadini. Il video è stato caricato sulla pagina facebook "Il nuovo cacciatore piemontese". L'animale viene notato in una zona residenziale vicino all'Asl.

Un uomo se l'è vista brutta. Cerca di avvicinarlo, ma l'animale improvvisamente si mette a correre e gli si scaglia contro. Quindi la fuga, pochi metri percorsi col fiato in gola.

E' questione di istanti, lo sventurato cittadino trova riparo entrando in un locale. Altri residenti che filmano tutto con lo smartphone invitano alla prudenza. Poi il cinghiale trova il modo di allontanarsi e fuggire via.

Cosa fare se si incontra un cinghiale

Se si incontra un cinghiale è fondamentale mantenere la calma. All'uomo del video è andata bene, ma avvicinarsi all'animale e poi mettersi a correre via non è la migliore delle idee: i cinghiali sono più veloci degli uomini. Correre a gambe a levate potrebbe infatti portare il cinghiale a credere in un pericolo imminente in zona, facendogli decidere di scappare lungo la via di fuga che gli ha "proposto" l'essere umano. A quel punto l'incontro ravvicinato è inevitabile.

E' sempre meglio mantenere la distanza senza avvicinarsi, neanche nel caso dei piccoli e alla vista "teneri". Se si incontra un cinghiale bisogna fermarsi, non voltare mai le spalle all'animale e valutare come allontanarsi da lui senza mettersi in mezzo alla più semplice via di fuga del cinghiale. Una buona idea è quella di fare rumore, magari tirando dei colpi con un bastone contro un albero. Nonostante la stazza imponente il cinghiale è molto timoroso e sceglierà subito di scappare via.