Cinghiali a spasso in fila indiana per le vie del centro: la foto fa il giro del web

Cinghiali a spasso in fila indiana in via XX Settembre a Genova. Lo scatto, rilanciato dalla popolare pagina Facebook satirica “Cinghiali per la libertà", ha fatto il giro del web. Negli ultimi mesi gli avvistamenti di questi mammiferi si sono susseguiti in più quartiere del capoluogo ligure.

Cinghiali in via XX Settembre a Genova

L'ultimo gruppetto di cinghiali è stato avvistato all’alba nella centralissima via XX Settembre, mentre procedeva in fila ordinata in mezzo alla strada in direzione De Ferrari. I sei esemplari immortalati nella via dello shopping cittadino - racconta GenovaToday - hanno inevitabilmente suscitato stupore, divertimento e anche preoccupazione all’idea che gli ungulati possano spingersi dalle alture così tanto in centro città: presenze abituali in quartieri collinari come Castelletto e Apparizione, frequenti anche a Oregina e San Fruttuoso alta, mai erano stati visti e immortalati in pieno centro.

Che cosa fare se si incontra un cinghiale

Qualche consiglio utile per gestire con prudenza l’avvistamento dei cinghiali: mai fornire alimenti né stimolarne la familiarità, perché non sono animali “confidenti”. Conviene ignorarli e osservarli a distanza. Nel caso chi avvista il cinghiale sia insieme al proprio cane al guinzaglio, dovrebbe invece allontanarsi. L’abbaiare del cane potrebbe provocare la reazione infastidita del cinghiale, che invece tende per sua natura a evitare l’uomo.