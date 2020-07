Ferie impossibili, la denuncia dei cittadini di Codogno: "Ci trattano da appestati"

"Ci trattano da appestati". I cittadini di Codogno, il Comune in provincia di Lodi che fu la prima zona in Italia dopo i casi di contagio da coronavirus, denunciano di essere discriminati, trattati come untori: in molti, secondo alcune testimonianze raccolte oggi dal Corriere della Sera, avrebbero provato a prenotare le proprie vacanze in Italia - da Nord a Sud - ricevendo il "benservito" dalle strutture alberghiere non appena viene pronunciato il nome del Comune di provenienza.

A Codogno la situazione è decisamente migliorata, in ospedale non ci sono malati di Covid-19 da tempo e la zona rossa è soltanto un ricordo. Eppure i cittadini denunciano questa odiosa discriminazione "come se la nomea del primo focolaio di coronavirus ci sia rimasta attaccata addosso". Davide Passerini, sindaco di Fombio - in provincia di Lodi - e avvocato di Codogno racconta: "Il nostro contatto in Toscana era avvilito. Aveva trovato il posto, ma il proprietario ci ha ripensato quando ha visto i documenti, era terrorizzato dall'idea di convivere con chi proveniva dalla zona in cui si era propagato il virus. Eppure da due mesi da noi non ci sono casi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Purtroppo non ci sono più posti": è la risposta data ad altri due cittadini di Codogno da una struttura alberghiera in Abruzzo. Una 28enne che vive nel comune del Lodigiano, scrive il Corriere della Sera, si è vista respingere da tre alberghi di Riccione. Il papà racconta: "Mia figlia Ambra voleva fare un regalo al suo ragazzo organizzando una vacanza sulla Riviera Romagnola: ha chiamato tre alberghi, tutti l’hanno respinta: ‘Codogno? Non c’è posto’. E' vergognoso, non siamo appestati". La coppia, per fortuna, ha trovato ospitalità nelle Marche per una piccola vacanza.