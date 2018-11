Calcio, Juventus squadra più amata dai tifosi: invece la più odiata è una sorpresa

Nel nostro paese ci sono circa 34 milioni di persone che simpatizzano per una squadra di Serie A, 33 milioni di questi sono proprio tifosi: la Juventus si conferma prima squadra con il 39% del seguito, poi Inter e Milan al 19%. Parlando di emozioni, a sorpresa i nerazzurri sono la squadra più odiata d'Italia davanti a bianconeri e rossoneri. Questo il risultato del sondaggio "European Football Benchmark" effettuato da Statista.

Il sondaggio non ha riguardato solo l'Italia. Circa 15.000 appassionati di calcio nei cinque maggiori campionati europei sono stati intervistati. Per quel che riguarda il nostro campionato il 49% degli intervistati ha dichiarato simpatia (è il caso, per esempio, di chi ha una prima squadra per cui tifa e simpatizza per un secondo club) per la Juventus, poi Napoli-Roma al 37% prima di Milan (35%), Fiorentina (34%), Inter (33%) e Atalanta (31%).

Passando al tifo vero e proprio, quello più accanito, la Juve si riconferma prima della classe: il 39% degli intervistati ha riferito di tifare per i bianconeri poi Iner e Milan a quota 19%, seguono Napoli (15%) e Roma (13%). Dopo simpatia e tifo, analizzato anche il sentimento negativo: Inter squadra più odiata (40%) davanti a Juventus (38%), Milan (32%) e Napoli (30%).

Secondo Calcio & Finanza la Juve è indicata dagli intervistati come "ambiziosa, glamour e ricca di tradizioni" mentre l'Inter è capace di "emozionare ed entusiasmare".