Il mistero della mamma scomparsa da 16 giorni: "Claudia dove sei? I bimbi piangono"

Un'ultima chiamata al marito - "Vado a fare la spesa" - poi il nulla. E' un giallo la scomparsa di Claudia Stabile, 35enne di Campofiorito in provincia di Palermo, mamma di tre figli piccoli. Da più di due settimane non si hanno sue notizie. L'ultima traccia risale alle 9.15 dello scorso 8 ottobre. "Visto che è il tuo compleanno - ha detto Claudia Stabile in una telefonata al marito - sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta".

Claudia Stabile scomparsa da Campofiorito, Palermo

Una vicenda che ha trovato anche la ribalta nazionale perché il giallo è stato affrontato ieri sera in tv da "Chi l'ha visto?". Ospite della trasmissione, in collegamento da casa sua a Campofiorito, c'era Piero Bono, 38 anni, il marito della donna. La coppia ha tre figli piccoli. "Mi sono preoccupato subito perché mia moglie doveva poi andare a prendere la bambina a scuola, ma non c'è mai andata. Ho chiamato anche in ospedale ma non sapevano nulla".

Così dopo due notti Piero Bono è andato a Palermo a cercarla in stazione. "Ho fatto l'ultimo tentativo: sono andato in aeroporto, e dalla rampa ho notato subito la nostra auto parcheggiata". La macchina era aperta, c'erano le chiavi sotto al tappetino. L’ingresso dell’auto a Punta Raisi - come riportato nel biglietto - è stato effettuato un'ora e mezzo dopo la telefonata. "La sua scomparsa è un mistero - dice il marito - non avevamo avuto discussioni. Il giorno primo era stato normalissimo, ed era tutto bellissimo. I bimbi ora piangono notte e giorno, perché vogliono la mamma, stanno soffrendo tantissimo", dice Bono.

Ma dov'è Claudia Stabile? Una risposta potrebbe arrivare dalle telecamere piazzate in strada. Con sé la donna aveva solo la patente di guida: un documento che di fatto le impedirebbe di prendere un aereo. La giovane mamma non aveva social network e sembra non aver lasciato tracce. "Chi l'ha visto?" si è occupato della vicenda sia a inizio programma che alla fine. "Durante la trasmissione - ha ammesso la conduttrice Federica Sciarelli - non è arrivata purtroppo alcuna segnalazione. Claudia Stabile sembra essere sparita nel nulla, nessuno l'ha vista".

Il marito ha chiuso con un appello alla moglie: "Fatti sentire, dacci un segnale. Soprattutto per i nostri figli perché non ce la fanno più".