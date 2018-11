Claudio Cecchetto scende in politica: "Guiderò una lista civica"

In molti si ricorderanno di Claudio Cecchetto per il mitico tormentone del "Gioca-Jouer" (era il 1980) ma l'eccentrico produttore discografico veneto, ha ricoperto nella sua carriera diversi ruoli che lo hanno visto via via calcare le scene come disc jockey (ha portato al successo Radio Deejay e Radio Capital), personaggio televisivo (ha condotto il Festivalbar ma anche il festival di Sanremo), ma anche vero e proprio talent scout (ha lanciato Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Marco Baldini, gli 883, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Luca Laurenti, Daniele Bossari, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, Francesco Facchinetti e i Finley).

Ora Cecchetto ha un nuovo sogno, "fare di Misano Adriatico un esempio per altre località turistiche” e per farlo intende candidarsi a sindaco alla guida di una lista civica.

Arrivato la primavera scorsa a Misano Adriatico, un litorale stretto tra le più note Riccione e Cattolica, ha da subito fatto capire che non era in vacanza inventandosi Misano Marittima, un marchio che nel concreto ha creato un gruppo di imprenditori pronti ad alzare l'asticella della qualità

Le elezioni amministrative si terranno nella primavera del 2019, per Cecchetto una sfida che non sarà di certo un Jouer.