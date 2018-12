Clienti in trappola nell'appartamento della escort: in casa c'erano altri due uomini

Volevano concedersi una scappatella con una escort, e invece sono caduti in trappola. Sono almeno due i casi di ricatto accertati a Treviso: è qui, in un appartamento di via Terraglio, che una donna 25enne di origini rumene accoglieva i propri clienti, in lingerie, offrendo loro prestazioni sessuali, pubblicizzate peraltro sul sito Bakeka Incontri.

Peccato che in casa la squillo non fosse sola. Come racconta TrevisoToday, almeno due clienti sono stati aggrediti e rapinati da due complici della straniera, un kossovaro di 30 anni ed un 22enne albanese. Si sospetta però che gli episodi possano essere molti e molti di più. Nei casi accertati i due clienti sono stati minacciati di morte ("non andare alla polizia o ti ammazzo"), in un episodio anche con l'utilizzo di due cani pitbull. Poi scattava l'estorsione vera e propria: i clienti venivano costretti a prelevare denaro al bancomat, altrimenti i complici della squillo avrebbero spifferato tutto alle loro mogli.

Del caso si sta occupando ora anche la squadra mobile della Questura di Treviso (nel video in basso il dirigente della squadra mobile di Treviso, Claudio Di Paola) che ha di recente ricevuto incarico da parte della Procura Distrettuale di Bologna di indagare di un episodio simile avvenuto nel capoluogo felsineo nel marzo di quest'anno e che permise ai malviventi di ottenere una somma di 250 euro. Secondo gli investigatori sarebbero diverse decine i colpi messi a segno dai tre stranieri: attualmente la 25enne si trova rinchiusa in carcere a Ravenna.