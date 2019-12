Gli danno fuoco mentre dorme in strada: ferito un clochard

Momenti di puro terrore per un uomo senza fissa dimora, un 68enne originario degli Stati Uniti, a cui è stato dato fuoco per le strade di Roma da un gruppo di ignoti. L'uomo, che solitamente stazionava nella zona di Santa Maria Maggiore, si era addormentato per strada, quando è stato svegliato dal calore dei suoi pantaloni dati alle fiamme. Soltanto un movimento repentino ha consentito al clochard di non perdere la vita, ma il 68enne è rimasto comunque gravemente ferito. Trasportato in ospedale, ha riportato diverse ustioni alle gambe.

Come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, sono diversi i particolari della dinamica ancora da chiarire. In particolare l'anziano, che vive in strada nella Capitale da decenni, si trovava in compagnia di un secondo senza fissa dimora, un cittadino polacco. I due, che sono soliti dormire e chiedere l'elemosina nei pressi dell'Upim che si trova all'angolo fra piazza di Santa Maria Maggiore e via Gioberti, stavano dormendo sotto alcune coperte a cui hanno dato fuoco, quando, intorno alle 2:30 della notte, le urla del cittadino statunitense hanno risvegliato anche l'amico.

Riuscito a togliersi gli indumenti che avevano preso fuoco, sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Esquilino della Polizia con l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il senzatetto al Policlinico Umberto I, dove lo hanno refertato con 20 giorni di prognosi. Ascoltati i due amici dagli investigatori del commissariato Esquilino di polizia, la coppia non ha saputo spiegare cosa abbia determinato l'incendio.