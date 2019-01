Chi è Mesej, il clochard a cui il vicesindaco leghista di Trieste ha gettato via le coperte

Mesej Mihaj ha 57 anni ed è arrivato dalla Romania a Trieste il 12 ottobre dell'anno scorso. E' lui il clochard a cui il vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori ha gettato nell'immondizia le coperte che usava come giaciglio, per poi vantarsene su Facebook.

Da Monrupino (in provincia di Trieste), dove è stato ospitato, Mesej ha raccontato al Piccolo la sua storia. E' arrivato in Italia mentre era in viaggio per raggiungere i suoi familiari in Francia. Dopo aver perso i documenti, l'uomo è rimasto a Trieste, dove è stato accolto per un periodo in un centro di accoglienza dal quale poi è stato mandato via. Da lì ha iniziato a vagabondare.

Trieste intanto si è mobilitata e diversi cittadini hanno portato coperte e indumenti, accompagnate un biglietto di scuse al clochard: "Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste".