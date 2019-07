Sotto al parrucchino mezzo chilo di cocaina: beccato in aeroporto (e arrestato)

La fantasia non gli è mancata, ma non è bastata a superare i controlli all'uscita dell'aeroporto. Un uomo di 65 anni proveniente dalla Colombia è stato fermato all'aeroporto di Barcellona dopo essere stato sorpreso con mezzo chilo di cocaina nascosto sotto il parrucchino.

Sceso da un volo proveniente da Bogotà, agli agenti è parso molto nervoso. Il controllo è stato inevitabile. Proprio l'acconciaturta dell'uomo ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Il parrucchino sporgeva più del necessario e portava un cappello per mascherarlo. Il parrucchino era stato appositamente modificato per contenere mezzo chilo di cocaina, 503 grammi, per un valore di oltre 30mila euro. Sono scattate le manette, scrive la Vanguardia.