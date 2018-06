"La cocaina? Ormai è come il caffè. Io spendo 10mila euro l'anno"

A Parma e provincia i carabinieri hanno smantellato l'ennesimo giro di spaccio. I pusher erano costretti a rifornirsi sul mercato lombardo per avere la droga: segno evidente che nella provincia emiliana la domanda supera l'offerta.

Per capire un po' cosa si muove nel mondo delle sostanze stupefacenti, ParmaToday ha parlato con due consumatori di cocaina, droga che a Parma e dintorni come raccontano loro "scorre a fiumi".

"Non ti puoi nemmeno immaginare dove gira, se ti elencassi tutti i posti in cui l'ho vista non ci crederesti. Sono sicuro".

Inizia così la testimonianza del primo consumatore. Si limita a dire che è un manager e che non ha certo problemi di soldi. La grande disponibilità economica non lo frena nell'acquisto della cocaina.

Quanto spende mediamente in un anno per la cocaina?

"Come dicevo a Parma la puoi trovare ovunque e scorre letteralmente a fiumi, non so come facciano gli spacciatori ad averne così tanta. Io personalmente me la gestisco, non mi considero dipendente e nessuno lo direbbe. Lavoro tutto il giorno e sono in giro con i clienti, la coca è un ingrediente come un altro della mia giornata. Cerco di consumarla solo a metà settimana: non voglio essere troppo sovraecccitato il lunedì. Come dicevo molti miei clienti la usano, ormai è come il caffè e non sto esagerando. Del resto la diffusione aumenta. Magari un giorno avrò dei grossi problemi ma ora vivo in questo modo e spero di essere migliore ogni giorno, per ottenere risultati più significativi per la mia azienda. Non sono abituato a fare i conti ma 10 mila euro all'anno li spendo sicuramente".

Vede molte persone intorno a lei che ne fanno uso?

"Sono in tanti a farne un uso quotidiano: conosco ingegneri, maestre, medici, professionisti, avvocati, operai che ne fanno un uso frequente. La coca è entrata nel nostro sistema di vita, ma questa non è una novità. Mi fa ridere chi parla, nel 2018, di 'emergenza cocaina'. Qui ormai gira in tutti gli ambiti, sono anni che la situazione è questa e credo che non cambierà a breve. E' un mercato ricco e fiorente anche se spero che mia figlia, quando sarà adolescente, non ci caschi, temo per lei ed il suo futuro".