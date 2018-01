Coda di un chilometro e mezzo per consegnare un curriculum: "Disumano"

Persino in periodi come quello attuale, durante cui un posto di lavoro fisso diventa per molti un miraggio, ciò che è accaduto in Spagna ha scatenato le polemiche.

Succede tutto a Madrid, dove un albergo di lusso ha lanciato una selezione per cento posti di lavoro all'interno della struttura. Una semplice consegna di un curriculum vitae cartaceo, nulla di più e nulla di meno.

Migliaia di persone sono rimaste in coda per ore: un serpentone di un chilometro e mezzo.

In tanti hanno protestato proprio per le modalità di ricezione delle candidature: si poteva forse dare la possibilità di inviare il cv anche via mail, e le persone non avrebbero perso l'intera giornata per consegnarlo.

L'hotel secondo alcuni candidati avrebbe scelto di agire così solo per pubblicizzarsi, sulla pelle dei disoccupati.

"Tutto questo è disumano" ha detto una delle tante persone in coda.