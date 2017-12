Va a un colloquio di lavoro: viene violentata e uccisa a 19 anni

Era uscita per andare ad un appuntamento di lavoro, ma da quel momento non è più tornata a casa. Una ragazza di 19 anni, Kristina Prikhodko è stata prima attirata con la scusa di un colloquio per poi essere violentata, strangolata e uccisa. Il suo corpo è stato trovato dalle autorità in un bosco nei pressi di Novosibirsk, in Siberia.

Come riporta Life.ru, lo scorso 21 dicembre la giovane aveva risposto ad un annuncio per un posto da governante 'di bell'aspetto', trovato su un sito di incontri tra uomini donne più giovani. Seguendo le istruzioni lette sull'annuncio si era recata in un luogo fuori città e da quel momento è sparita nel nulla. Era finita nella trappola di due uomini di 28 anni, che adescavano le ragazze in Rete per poi costringerle a fare sesso.

L'allarme è scattato quando la famiglia non ha visto tornare a casa Kristina, ma soltanto dopo due giorni è stato ritrovato il suo corpo, ormai senza vita. Era nuda e avvolta nella pellicola trasparente, dentro un borsone abbandonato vicino al fiume Ob. La polizia ha arrestato i due uomini con l'accusa di omicidio, mettendo in guardia dai molti annunci falsi che si rivelano delle vere e proprie trappole, temendo che quello di Kristina possa non essere un caso isolato.