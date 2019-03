In coma farmacologico da 3 mesi, muore dopo aver dato alla luce il suo bambino

Nonostante già lo scorso 26 dicembre ne fosse stata dichiarata la morte cerebrale, Catarina Sequeira, campionessa di canoa portoghese, è riuscita comunque a portare avanti la gravidanza e a dare alla luce il suo bambino. Un bimbo che la mamma non vedrà mai. La donna, 26 anni, è infatti morta poco dopo il parto cesareo. La storia di Catarina ha scosso il Portogallo. La giovane soffriva d’asma fin dall’infanzia, ma un attacco di cui è rimasta vittima alla 19esima settimana di gravidanza le è stato fatale.

Per tentare di salvare il bambino i medici hanno optato per il coma farmacolgico. La donna è rimasta attaccata ad un respiratore artificiale fino a qualche giorno fa, permettendo così al feto di crescere nel suo grembo. Il peggioramento delle sue condizioni di salute ha però convinto i medici a procedere con l'operazione.

Il bimbo, Salvatore, è nato alla 32ma settimana. Pesa solo 1,7 chilogrammi e dovrà rimanere almeno venti giorni in osservazione in ospedale. Il padre, un giovane militare di 25 anni, Bruno Sapolo, è comprensibilmente distrutto: "Sono il padre, ho sempre voluto esserlo, crescerà con me. Ora vi chiedo solo di rispettare il mio silenzio". Stando alle parole di Sapolo, il piccolo Salvatore "sta bene".

"Dentro di me le avevo già detto addio il 26 dicembre" ha confessato la madre della campionessa. La nonna non ha ancora trovato la forza di vedere il nipotino: "Non voglio incontralo la prima volta con tutta questa sofferenza ancora nel cuore".