Compie 106 anni e rivela il segreto della sua longevità: "Sempre single"

Madeline Dye, inglese, il 28 aprile ha compiuto 106 anni: è nata a Heeley, vicino Manchester, nel 1912, l'anno in cui affondò il Titanic.

L'anziana donna è convinta che il segreto della sua longevità sia l'essere rimasta single: non solo non si è mai sposata, racconta di non aver mai accettato nemmeno un appuntamento.

Per tutta la vita Madeline ha fatto la rilegatrice di libri per Swinburns, e per andare al lavoro doveva percorrere 3 chilometri 4 volte al giorno. Tutti rigorosamente a piedi. Cammina ancora oggi bene senza bastone, e a 103 anni ha cambiato da sola le tende della camera da letto, portandole dalla cantina su per le scale.

La nipote Diane svela che "ogni volta che qualcuno le chiede delle sue storie passate o se abbia un marito, risponde 'Mai avuto uno, ecco perché sono arrivata a questa età!'".

Ancora oggi la signorina Dye ha un grande senso dell'umorismo e continua a godersi la vita: i suoi piatti preferiti sono bistecca e costolette, scrive The Star, quotidiano online di Sheffield.