Madre in Veneto, figlio in Trentino: festa di compleanno al confine (con la tavola imbandita)

Un po' di sana ironia, e tanta voglia di festeggiare insieme alla propria amata mamma. Le norme che regolano la cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus vietano gli spostamenti tra regioni. Un uomo ha così deciso di festeggiare il suo compleanno con la madre al confine tra Trentino e Veneto. Esattamente al confine, con il tavolino da pic-nic piazzato sotto al cartello stradale che delimita il confine tra le due regioni. Mamma e figlio, che non si vedevano da due mesi, si sono incontrati a Pian delle Fugazze, tra Trento e Vicenza e con tanto di tavolo hanno brindato e mangiato della torta. "Dato che non si può stare vicini tra Veneto e Trentino - ha detto Francesco P. all'Ansa - ho deciso con mia mamma di festeggiare il compleanno qui, esattamente al confine".

"Abbiamo apparecchiato a un metro uno dall'altro - continua l'uomo - e dato che compivo gli anni il 1° maggio e la mamma non ha potuto starmi vicino, perché lei vive in Veneto e io in Trentino, adesso facciamo un brindisi alla nostra". Piacentini, originario di Valdagno ma che vive con la famiglia in Trentino, ha immortalato l'incontro con la madre Delma in un video che ha poi pubblicato su Facebook, dove in tanti hanno apprezzato la trovata, come racconta TrentoToday: "C'è tanta negatività in giro - ha detto l'uomo-. Io sono un agente di commercio che è a casa dal lavoro, uno dei pochi che ha preso i 600 euro dell'Inps. Mi sono dedicato alla famiglia, al mio giardino. E sto vedendo le cose con un un occhio diverso. Cerco di vivere 'di cuore', come si suol dire".