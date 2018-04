Compra una banana on line, il conto è di mille euro

Una banana? 1000 euro, grazie. Fare acquisti online ha i suoi pro e i suoi contro. Spesso si risparmia, non c’è dubbio, ma è anche vero che in rete l’imprevisto è sempre in agguato. Ne sa qualcosa una mamma di Sherwood, Nottingham, che come riferisce Adnkronos si è vista addebitare 1000 euro sul proprio conto corrente per una semplice banana.

Dopo aver fatto la spesa online, la donna ha infatti controllato l'addebito sulla nota di consegna e si è accorta che il conto era pari a 930 sterline (circa 1.080 euro). A quel punto la cliente ha immediatamente contattato la banca per bloccare il pagamento.

Una truffa? No, o almeno tutto lascia pensare che si sia trattato di un semplice "equivoco".

La catena di supermarket ha fatto immediatamente le proprie scuse alla signora, spiegando che si è trattato di un "errore del computer".

"Anche se le nostre banane sono eccellenti - ha fatto sapere la compagnia - siamo d'accordo sul fatto che non valgono così tanto e che chiaramente c'è stato un problema nel sistema", ringraziando per "aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore sul quale stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo".

La donna comunque l’ha presa con filosofia: "Devi davvero goderti questa banana: amane ogni boccone", avrebbe detto alla figlia di 7 anni.